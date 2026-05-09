El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más gris a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y aumentando hasta un 95% en la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. A lo largo del día, se prevén precipitaciones escasas, con un acumulado que podría llegar a 0.9 mm en las horas de la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa hasta un 100%.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas. La dirección del viento también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo, ya que se espera que cambie a sureste hacia el final del día.

En cuanto a las tormentas, hay una probabilidad del 80% de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas y, en algunos casos, acompañadas de lluvia moderada. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que las condiciones sean propicias para la formación de tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la presencia de nubes densas y posibles chubascos.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.