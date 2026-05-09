El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más gris a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y aumentando hasta un 95% en la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. A lo largo del día, se prevén precipitaciones escasas, con un acumulado que podría llegar a 0.9 mm en las horas de la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa hasta un 100%.
El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas. La dirección del viento también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo, ya que se espera que cambie a sureste hacia el final del día.
En cuanto a las tormentas, hay una probabilidad del 80% de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas y, en algunos casos, acompañadas de lluvia moderada. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que las condiciones sean propicias para la formación de tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la presencia de nubes densas y posibles chubascos.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- La factura del jabalí: resembrar una hectárea de maíz cuesta más de 900 euros
- El Celta, un paso más cerca de Europa
- Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse
- Cae parte del techo del parking del Eroski de la avenida Portanet, en Vigo
- Una autovía en pleno Vigo: 'pillado' a 124 km/h en una carretera limitada a 50 km/h
- El Concello de Vigo encarga la primera fase de la ampliación de Tribuna y pide colaboración económica: «No hay excusas»