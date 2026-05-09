El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Hoy, 8 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. A lo largo de la jornada, el cielo se presentará poco nuboso, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará a ascender desde la mañana, alcanzando un máximo de 14 grados alrededor del mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 12 grados por la tarde y 11 grados al caer la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que oscilarán entre el 80% y el 83% durante el día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 8 km/h hacia la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 24 km/h, lo que podría ser perceptible en áreas más expuestas. Este viento moderado puede ofrecer un alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para generar un cambio drástico en la sensación térmica.

La salida del sol está programada para las 07:20, brindando a los habitantes de Ponte Caldelas la oportunidad de disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 21:41, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo benigno que caracteriza a esta época del año. Los habitantes y visitantes de la localidad pueden esperar un día placentero, ideal para disfrutar de la belleza del entorno gallego.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.