El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 18 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del este a velocidades de hasta 12 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, alcanzando hasta 9 mm en total, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intensos. La lluvia comenzará de manera ligera en la mañana, pero se intensificará a medida que avance el día, especialmente en la tarde y la noche.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, con un 80% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Poio deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas más críticas del día, lo que podría generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a una sensación de frescor. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad climática, con un tiempo que requerirá atención y precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.