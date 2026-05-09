El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del entorno.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando los 15 grados alrededor del mediodía. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 12 grados en las horas previas al ocaso. Esta variación térmica sugiere que es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles altos, especialmente en las horas de la tarde, con un 89% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noroeste con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, aumentando ligeramente a 10 km/h en las horas de la tarde. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura sin ser incómodo.

El orto se producirá a las 07:20, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:42, brindando una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Poio para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.