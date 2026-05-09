El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Pazos de Borbén, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se prevé que las condiciones meteorológicas se tornen más inestables. Para el mediodía, la temperatura podría alcanzar los 17 grados, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 2 mm, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 29 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente durante las horas más cálidas del día. La dirección del viento también podría cambiar ligeramente hacia el sureste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible formación de tormentas.

Por la tarde, las condiciones se tornarán más adversas, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se estima en un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas. La temperatura podría descender a 15 grados hacia el final de la tarde, mientras que la humedad podría alcanzar niveles del 91%, creando un ambiente bastante pesado.

A medida que se acerque la noche, las precipitaciones podrían intensificarse, con un pronóstico de lluvia escasa pero continua. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 12 grados, y la humedad seguirá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. En resumen, se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.