El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un tiempo mayormente nuboso. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes cubran el cielo, con predominancia de nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin precipitaciones significativas. Las condiciones de cielo nuboso se mantendrán desde la mañana hasta la noche, con una ligera variación en la densidad de las nubes.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados durante la tarde, mientras que por la noche se espera que baje a 11 grados. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas nocturnas. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes que lleven consigo una chaqueta ligera o abrigo para las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor notable hoy, con valores que oscilarán entre el 77% y el 80%. Esta alta humedad puede hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. Es un día en el que se puede sentir un ambiente algo húmedo, lo que podría ser incómodo para algunas personas, especialmente aquellas que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad moderada. Durante la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 6 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan rachas de viento fuertes que puedan causar molestias o problemas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan chubascos a lo largo del día. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones, aunque es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 07:20 y el ocaso a las 21:41, lo que significa que los días son cada vez más largos, brindando más horas de luz para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén hoy será fresco y mayormente nublado, ideal para disfrutar de un día tranquilo al aire libre, siempre con una chaqueta a mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.