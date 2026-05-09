El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas y muy nuboso, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 11 y 16 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 70% al 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 7 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente. Las lluvias serán escasas, pero podrían ir acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 85% en los mismos intervalos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La puesta de sol se producirá a las 21:43, y aunque el cielo estará nublado, podría haber momentos en que las nubes se disipen ligeramente, permitiendo vislumbrar el ocaso.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y tormentas, lo que requerirá que los habitantes se mantengan atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.