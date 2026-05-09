El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , siendo la más alta esperada alrededor de las 21:00 horas. A medida que avance la tarde, se anticipa un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 13 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 60% a media tarde y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% en las horas nocturnas. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente al caer la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a una velocidad de 3 km/h durante la tarde, aumentando a 10 km/h en las horas posteriores. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste a una velocidad de 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Este cambio en la dirección del viento podría traer consigo una ligera sensación de frescura, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente nublado con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La combinación de nubes altas y una humedad creciente puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente al caer la noche. Los vientos suaves y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con una chaqueta ligera a mano para las horas más frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.