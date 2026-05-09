El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura suba hasta los 19 grados en la tarde, proporcionando un breve respiro antes de que las condiciones climáticas se deterioren nuevamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará desde el noreste y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente durante las tormentas.

La precipitación acumulada podría ser significativa, con estimaciones que varían entre 0.1 y 7 mm a lo largo del día. Las tormentas podrían traer consigo lluvias intensas en cortos periodos, lo que podría causar charcos y acumulaciones en las calles.

Los ciudadanos de O Rosal deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de tormentas, viento y alta humedad podría hacer que el día sea incómodo y potencialmente peligroso en ciertas áreas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.