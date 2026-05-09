El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 8 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 15 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperatura sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que alcance un 78%. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar. A pesar de la humedad, no se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 2 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 8 km/h en la tarde. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. Este ligero aumento en la brisa puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.
Es importante mencionar que la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable en términos meteorológicos. Los residentes y visitantes de O Rosal pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por cambios bruscos en el tiempo.
El amanecer se producirá a las 07:22, ofreciendo una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 21:41, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo de hoy en O Rosal se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
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