El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Las lluvias comenzarán a ser más frecuentes a partir del mediodía, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias podrían ser intensas, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm. Las tormentas también son probables, con un 80% de probabilidad de tormenta en este periodo.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, especialmente durante las horas de lluvia.

En cuanto a la temperatura, se prevé que alcance un máximo de 19 grados en la tarde, pero con el aumento de la nubosidad y las lluvias, es probable que la sensación térmica sea inferior. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 14 grados .

Los intervalos nubosos continuarán durante la noche, con la posibilidad de que las lluvias persistan, aunque con menor intensidad. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Es recomendable que los habitantes de O Porriño se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, evitando desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.