El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo la más alta esperada alrededor de las 21:00 horas. A primera hora de la mañana, se registrará una temperatura de 16 grados, que irá descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en la noche.

La humedad relativa será un factor notable, especialmente en las horas de la tarde y la noche, alcanzando niveles del 80% y 83% respectivamente. Esto puede generar una sensación de mayor frescor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas durante el día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos analizados. Esto sugiere que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, con velocidades que rondarán entre 1 y 7 km/h. La dirección del viento variará a lo largo del día, comenzando desde el sureste por la mañana y cambiando hacia el este y noreste en las horas posteriores. Esta brisa ligera será un alivio ante las temperaturas moderadas, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar del aire libre.

Es importante mencionar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad, se recomienda estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde. Sin embargo, no se anticipan eventos climáticos severos que puedan afectar las actividades diarias.

Los amaneceres en O Porriño serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:20, y el ocaso se producirá a las 21:41, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un buen momento para planificar actividades familiares o salir a disfrutar de la naturaleza en los alrededores de la localidad.

En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.