El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente nublado a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, se espera que las nubes altas dominen el cielo, pero a medida que avance el día, la situación cambiará a un estado más cubierto, con intervalos de nubes y posibles lluvias.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 18 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera un leve aumento, alcanzando los 17 grados en las horas posteriores. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 94% a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser notables, alcanzando hasta 8 mm en total, lo que indica que los habitantes y visitantes de O Grove deben estar preparados para condiciones de lluvia. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 80% en las mismas franjas horarias.

El viento soplará desde el noreste y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 34 km/h en algunos momentos, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La combinación de nubes, lluvia y viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican las temperaturas. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas y ropa impermeable si se tiene previsto realizar actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas podrían mejorar ligeramente, pero la posibilidad de lluvias persistirá hasta bien entrada la madrugada del día siguiente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.