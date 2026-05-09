El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente favorable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, el cielo estará poco nuboso en las primeras horas, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo significativo de precipitaciones.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 16 grados . En la franja horaria de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Esta variación térmica es ideal para quienes planean pasear por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se sitúe en torno al 72% en las horas más cálidas, aumentando ligeramente hasta el 81% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h. Estas condiciones de viento son bastante suaves, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera. Sin embargo, es importante estar atentos a las rachas que podrían alcanzar hasta 11 km/h, especialmente en zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que añade un plus a la jornada, permitiendo disfrutar de actividades como paseos en barco, excursiones por la naturaleza o simplemente relajarse en la playa.

El orto se producirá a las 07:21 y el ocaso será a las 21:43, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de la belleza de O Grove. Con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para explorar y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.