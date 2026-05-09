El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y periodos de nubosidad densa. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el cielo, aunque a medida que avance el día, la situación cambiará a un estado más cubierto, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura suba, alcanzando los 17 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 71% al 92%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas se eleven. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Se estima que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% entre las 14:00 y las 20:00, con acumulaciones que podrían llegar a ser notables. Las lluvias serán intermitentes, con tormentas que podrían acompañar a las precipitaciones, especialmente en la tarde, donde se prevé una probabilidad de tormenta del 75%.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con una disminución gradual de la actividad de tormentas y lluvias. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, acercándose a los 14 grados hacia el final del día. En resumen, hoy en Nigrán se anticipa un tiempo variable, con un predominio de nubes y lluvias, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.