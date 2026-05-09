El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , siendo la más alta esperada en las horas centrales del día, alrededor de las 21:00 horas. A primera hora, se registrará una temperatura de 16 grados, que descenderá a 15 grados hacia las 22:00 y alcanzará los 14 grados en las últimas horas de la noche.
La humedad relativa será un factor notable, con valores que rondarán entre el 71% y el 77% durante el día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad podría contribuir a una ligera sensación de incomodidad, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad de 6 a 9 km/h en las primeras horas de la tarde, aumentando ligeramente a 8 km/h hacia la noche. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio ante las temperaturas moderadas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de humedad.
Es importante destacar que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Sin embargo, la combinación de nubes altas y la humedad puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.
Los amaneceres en Nigrán son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el orto solar previsto para las 07:21. Los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un inicio de jornada tranquilo, aunque con un cielo cubierto que podría limitar la visibilidad del sol. El ocaso se espera para las 21:42, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede tener su propio encanto.
En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas moderadas y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación de humedad que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido de lo que indican los termómetros.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
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