El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en los periodos iniciales, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando condiciones de muy nuboso y cubierto.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 18 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 18 grados en la tarde, aunque las temperaturas podrían sentirse más frescas debido a la alta humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad se mantendrá entre el 70% y el 93%, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más pesadas y húmedas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre 5 y 15 km/h, predominando de direcciones del norte y noroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en los periodos de la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan acumulaciones de precipitación que podrían llegar hasta 9 mm, con tormentas que podrían acompañar a las lluvias, especialmente en la tarde. Las tormentas se prevén con una probabilidad del 75% a 90% en los periodos críticos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Es recomendable que los habitantes de Mos tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial, así como estar atentos a posibles alertas meteorológicas que puedan emitirse a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.