El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, en Mos, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables, sin indicios de precipitaciones significativas, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 5%, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan chubascos.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 15 grados . En la mañana, se anticipa una temperatura de 15 grados, que irá descendiendo gradualmente a medida que avance el día, alcanzando los 12 grados por la noche. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles altos, comenzando en un 69% por la mañana y aumentando hasta un 84% hacia la noche. Esta alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y podría influir en la percepción de la temperatura, haciéndola parecer más fría de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 2 km/h por la mañana, aumentando a 10 km/h en la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noroeste a una velocidad de 6 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento podría proporcionar un alivio momentáneo en las horas más cálidas del día.

Es importante que los residentes de Mos se preparen para un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las temperaturas más bajas de la tarde y la noche. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen que sea un buen momento para disfrutar de paseos o actividades familiares, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas frescas y una alta humedad, con un viento suave que podría ofrecer algo de confort. La jornada promete ser tranquila, sin sorpresas meteorológicas, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de su día con tranquilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.