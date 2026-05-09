El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se prevé un tiempo variable en Moraña, con predominancia de nubes altas y períodos de nubosidad más densa. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la mañana, las nubes se tornarán más abundantes, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día.

La temperatura oscilará entre los 11 y 19 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. Se recomienda a los residentes que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día. La humedad relativa será alta, rondando entre el 54% y el 93%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas en las primeras horas, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia a medida que se acerque la tarde. La probabilidad de precipitación es del 75% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en total durante el día.

Además, existe un riesgo significativo de tormentas, especialmente en la tarde, con probabilidades que alcanzan hasta el 80% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento, que se prevén de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se podrían registrar en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

Es importante que los habitantes de Moraña se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que la situación puede cambiar rápidamente. Se aconseja tener precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. La tarde podría ser un momento crítico, así que es recomendable estar preparados para posibles cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.