El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. A lo largo de la jornada, el cielo mostrará un estado poco nuboso en las primeras horas, con la presencia de nubes altas que irán aumentando a medida que avance el día. Esta combinación de condiciones atmosféricas sugiere que, aunque habrá algunas nubes, el sol seguirá siendo el protagonista, ofreciendo momentos de luz y calidez.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados por la tarde y alcanzando un mínimo de 12 grados al caer la noche. Este rango térmico es bastante cómodo para realizar actividades al aire libre, por lo que se recomienda aprovechar el día para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos provenientes del este y velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Moraña durante el día de hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que se podrán disfrutar sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

El orto se producirá a las 07:19, brindando un hermoso amanecer que dará paso a un día soleado. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:42, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el tiempo en Moraña para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.