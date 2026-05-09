El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las condiciones atmosféricas indican una probabilidad significativa de precipitaciones, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, lo que podría generar un ambiente inestable y potencialmente peligroso.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de inestabilidad en el ambiente. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 80% de posibilidad de que se produzcan entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo descargas eléctricas y fuertes vientos. Las tormentas podrían traer consigo lluvias intensas, con acumulaciones que podrían superar los 3 mm en las horas críticas de la tarde.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. Se aconseja a los conductores que mantengan precaución y reduzcan la velocidad en caso de lluvia intensa.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy será mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas en la tarde. Se recomienda a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.