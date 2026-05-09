El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , siendo la más cálida a primera hora de la tarde, cuando se espera alcanzar los 15 grados a las 21:00 horas. A medida que avance la tarde y se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable en el ambiente, comenzando en un 69% a las 21:00 horas y aumentando progresivamente hasta un 85% a las 23:00 horas. Esta alta humedad puede generar una sensación de frescor, especialmente al caer la noche, lo que podría hacer que los paseos al aire libre sean más frescos de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, ya que no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día. La probabilidad de precipitación se mantiene en un bajo 5%, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán estables y sin interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este a una velocidad de 3 km/h a las 21:00 horas, aumentando ligeramente a 5 km/h desde el noreste a las 22:00 horas y alcanzando hasta 6 km/h a las 23:00 horas. Estas velocidades son moderadas y no deberían causar inconvenientes, aunque podrían ser perceptibles en áreas más abiertas.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes que Mondariz tiene para ofrecer. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas sugiere un ambiente agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas o paseos en bicicleta, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.