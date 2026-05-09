El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente nublado. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 8 mm. Esto sugiere que los habitantes de Moaña deben estar preparados para condiciones de lluvia, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría afectar la percepción del calor.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 80% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto implica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento podría intensificar la sensación de frío. Es un día para estar preparados y considerar planes bajo techo, dado el pronóstico de inclemencias meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.