El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo la más alta esperada alrededor de las 21 horas. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles se mantendrán elevados, comenzando en un 72% a las 21 horas y aumentando hasta un 82% hacia las 23 horas. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable estar preparado para un tiempo más fresco al caer la noche.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 6 y 11 km/h, lo que proporcionará una brisa agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. Esta brisa puede ser un alivio en un día de temperaturas moderadas, haciendo que la experiencia al aire libre sea más placentera.

El orto se producirá a las 07:21, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo y sereno, mientras que el ocaso está previsto para las 21:42, ofreciendo una hermosa puesta de sol que los residentes y visitantes podrán apreciar al final del día.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como un día mayormente nublado, fresco y seco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa y la humedad que pueden influir en la sensación térmica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.