El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán evolucionando hacia un cielo más cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C durante la tarde, proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en combinación con las temperaturas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h en las horas centrales del día.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 9 mm en total. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

Además, la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 75% en las horas de mayor actividad. Esto indica que podrían producirse tormentas aisladas, acompañadas de lluvia y posiblemente granizo, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las condiciones del viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían ser más intensas durante las tormentas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes y lluvias intermitentes, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.