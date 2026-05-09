El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, en Meis se espera un tiempo mayormente tranquilo, con condiciones que invitan a disfrutar del aire libre. A lo largo de la jornada, el cielo se presentará poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje. A medida que avance el día, se irán formando nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo significativo de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , alcanzando su máximo alrededor de las 21 horas. Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más tardías, cuando el termómetro descienda. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles del 73% a las 21 horas, aumentando hasta un 88% hacia el final de la jornada. Esto podría hacer que la atmósfera se sienta un poco más pesada, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Estas condiciones de viento son ideales para actividades como paseos en bicicleta o caminatas, ya que no se prevén rachas fuertes que puedan incomodar a los transeúntes.

Los amaneceres en Meis son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El orto se producirá a las 07:20, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que se levanten temprano. Por la tarde, el ocaso se dará a las 21:42, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de una puesta de sol tranquila, quizás acompañada de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y una brisa suave. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas que se ofrecen.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.