El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica.

A partir de las 04:00, se espera que las condiciones se deterioren, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará el 100% entre las 14:00 y las 20:00. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 10 mm. Las tormentas también son probables, con un 75% de probabilidad de que se produzcan durante las horas de mayor actividad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán predominantemente del este y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se recomienda a los residentes de Meaño estar preparados para cambios bruscos en el tiempo. Las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento y descargas eléctricas, por lo que es aconsejable mantenerse informado a través de los canales meteorológicos oficiales. La tarde será el periodo más crítico, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.

Por la noche, se espera que las lluvias disminuyan, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán a alrededor de 14 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas, lo que obligará a los habitantes a tomar precauciones y adaptarse a las condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.