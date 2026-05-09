El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente tranquilo y agradable. A lo largo de la jornada, el estado del cielo se caracterizará por ser poco nuboso en las primeras horas, con la presencia de nubes altas que irán aumentando a medida que avance el día. Esto permitirá que la luz del sol se filtre, proporcionando un ambiente luminoso y cálido.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 15 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde y llegando a un mínimo de 13 grados en las horas de la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles moderados, con un 72% en la mañana y aumentando a un 77% durante la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más templadas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para paseos y actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 3 km/h en la mañana, aumentando a 5 km/h desde el noreste por la tarde y alcanzando hasta 6 km/h en la noche. Las rachas máximas de viento podrían llegar a ser de 8 km/h en la tarde y 10 km/h en la noche, lo que sugiere que el viento será ligero y no debería causar inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:21, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:42, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo en Meaño para hoy promete ser agradable, con temperaturas frescas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.