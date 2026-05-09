El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente nuboso, con intervalos de nubes que permitirán la aparición ocasional de claros. Sin embargo, la probabilidad de lluvia será significativa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 8 mm en las horas pico de la tormenta.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 14 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 37 km/h. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento también podría contribuir a la sensación de frescura, a pesar de que las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Esto, sumado a la inestabilidad atmosférica, podría generar tormentas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a la población. Las condiciones climáticas se mantendrán inestables hasta bien entrada la noche, cuando se espera que las lluvias cesen y el cielo comience a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a los 12 grados .

En resumen, el día de hoy en Marín se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y tormentas en la tarde, acompañado de un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones si planean salir durante las horas de mayor inestabilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.