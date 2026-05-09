El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a media mañana, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 13 grados por la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se sitúe en torno al 71% durante la mañana, aumentando ligeramente hasta el 78% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que son más sensibles a la humedad. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste a una velocidad de 6 km/h por la mañana, aumentando a 7 km/h por la tarde y alcanzando hasta 8 km/h en las horas previas al ocaso. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente agradable para pasear o disfrutar de un café en una terraza.

El orto se producirá a las 07:20, permitiendo que los primeros rayos de sol iluminen la localidad, mientras que el ocaso se espera para las 21:42, lo que brindará una larga jornada de luz natural. Este alargamiento del día es característico de la primavera, y los habitantes de Marín podrán aprovechar al máximo las horas de sol.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre. Con temperaturas moderadas, un cielo mayormente despejado y la ausencia de lluvias, los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día placentero. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y aprovechar la brisa del viento para hacer de este día una experiencia aún más agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.