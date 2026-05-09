El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo variable que alternará entre nubes altas y momentos de mayor nubosidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la cobertura nubosa, con intervalos de nubes altas predominando durante la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera que alcancen un máximo de 16 grados en la tarde. Esta variación térmica puede hacer que los habitantes de Lalín se sientan cómodos durante el día, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 58% hacia la tarde. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas se acerquen a su máximo.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas más críticas. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente durante la tarde, cuando la nubosidad será más densa.

Además, existe un riesgo significativo de tormentas, con una probabilidad del 75% en el mismo periodo. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, pero también puede hacer que las lluvias se sientan más frías.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se aconseja a los residentes que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta estas condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.