El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de amplios momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , siendo la más alta alcanzada en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones es muy baja, con un 5% de posibilidad, lo que indica que es poco probable que se presenten lluvias durante el día. Por lo tanto, los habitantes de Lalín pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con una velocidad de 10 km/h, aumentando en algunas rachas hasta 20 km/h en las horas más activas del día. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

La salida del sol se producirá a las 07:17, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo y luminoso. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:40, ofreciendo una larga jornada de luz natural que invita a disfrutar de actividades al aire libre hasta bien entrada la noche.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo, ya sea para dar un paseo, practicar deporte o simplemente relajarse en el exterior.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.