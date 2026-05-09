El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que se mantendrá hasta el amanecer. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se prevén lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance los 18 grados en su punto más cálido, proporcionando un ambiente templado, aunque algo húmedo.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 56% y el 95% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste y el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede contribuir a la dispersión de las nubes y a la variabilidad en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 11 mm en las horas más intensas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas moderadas y un viento notablemente fuerte en las horas de la tarde. La combinación de estos factores hará que el tiempo sea variable, por lo que se aconseja estar preparado para cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.