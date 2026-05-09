El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un cielo poco nuboso, con predominancia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados , proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La mañana comenzará con una temperatura de 15 grados, que se mantendrá constante durante las primeras horas. A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Este rango térmico es característico de la primavera en la región, ofreciendo un tiempo fresco pero cómodo para los isleños y visitantes.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles se mantendrán en torno al 70% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tardías del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% para hoy. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del sur con una velocidad de 1 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su velocidad a 5 km/h por la tarde y alcanzando hasta 6 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa ligera será un alivio agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 07:21, permitiendo que la luz del sol ilumine la isla desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:43, brindando una larga jornada de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de paseos por la costa o actividades en familia, aprovechando el tiempo favorable.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día primaveral con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave, ideal para disfrutar de la belleza natural de la isla.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.