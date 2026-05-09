El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.5 y 1.0 mm de lluvia en las primeras horas, aumentando a 7 mm en la tarde, lo que indica que las tormentas podrían ser intensas. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 85% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de tormentas eléctricas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en A Guarda se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que obligará a los residentes a estar preparados para condiciones cambiantes y potencialmente severas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.