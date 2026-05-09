El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo a las 21:00 horas, cuando se registrarán 16 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde y se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00 horas. Este descenso puede ser notable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles se mantendrán en torno al 60% durante la tarde, aumentando gradualmente hasta un 68% hacia la noche. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir más tarde.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan chubascos significativos. Esto es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que las condiciones climáticas deberían ser favorables para disfrutar de actividades en la naturaleza o paseos por la costa.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este a una velocidad de 3 km/h durante la tarde, aumentando a 10 km/h en la misma dirección. Hacia la noche, el viento cambiará a una dirección noreste, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h. Estas condiciones de viento son suaves y no deberían causar inconvenientes, aunque es recomendable estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

En resumen, el día en A Guarda se perfila como uno de esos días primaverales en los que la combinación de nubes altas y temperaturas moderadas crea un ambiente ideal para disfrutar de la belleza natural de la región. Con una baja probabilidad de lluvia y vientos suaves, los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo lo que ofrece este día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.