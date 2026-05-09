El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando temperaturas más cálidas hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a medida que las temperaturas aumenten. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría favorecer la formación de nubes de tormenta.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, con registros de hasta 0.2 mm en la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan tormentas aisladas, con acumulados de lluvia que podrían llegar hasta 7 mm en total durante el día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la intensidad de las tormentas.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 70% de posibilidades en las primeras horas y aumentando hasta un 85% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante las horas pico de la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche. En resumen, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas y lluvias intensas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.