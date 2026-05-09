El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los habitantes podrán observar un cielo cubierto que, aunque no traerá precipitaciones, ofrecerá un ambiente fresco y agradable.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 16 grados . A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el fresco.

La humedad relativa será un factor a considerar, ya que se prevé que se mantenga en niveles relativamente altos, alcanzando hasta un 77% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 9 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que la velocidad del viento alcance los 9 km/h. A medida que avanza el día, el viento del este también hará su aparición, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio en las horas más cálidas.

No se prevén lluvias para hoy, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Gondomar pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El amanecer se producirá a las 07:21, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un inicio de jornada tranquilo y fresco. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:42, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural, perfectas para disfrutar de la belleza de la primavera en Gondomar. En resumen, hoy será un día caracterizado por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.