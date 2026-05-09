El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm. Las lluvias serán intermitentes, y aunque no se esperan tormentas severas, la posibilidad de tormenta se sitúa en un 80% en este mismo intervalo.
El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei vestirse adecuadamente para el tiempo.
La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 64% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas y el viento, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a los cambios climáticos.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la actividad tormentosa disminuya.
En resumen, Forcarei experimentará un día nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Los vientos del sureste aportarán un toque de frescura, y se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
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