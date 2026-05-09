El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100%. Durante este periodo, se prevén intervalos de lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm, especialmente en la tarde. Las tormentas también son una posibilidad, con un 75% de probabilidad de que se produzcan en este mismo intervalo.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 75 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas y en la conducción de vehículos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un valor estimado de 19 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:43, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 12 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

Es un día que invita a estar preparados para cambios repentinos en el tiempo. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante la tarde. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.