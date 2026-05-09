El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura que comenzará en torno a los 14 grados . Este clima soleado es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 13 grados a media tarde y bajando hasta los 11 grados en las horas de la noche. La sensación térmica será moderada, gracias a la presencia de un viento suave que soplará desde el oeste a una velocidad de 1 km/h durante la mañana, aumentando a 5 km/h en la tarde. Este viento, aunque ligero, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 73% por la mañana y aumentando hasta un 86% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la ausencia de precipitaciones asegura que no habrá incomodidades por lluvias.

En cuanto a la visibilidad, el cielo despejado y la falta de nubes bajas permitirán disfrutar de un panorama claro, ideal para quienes deseen salir a pasear o realizar actividades deportivas. Las nubes altas que se prevén para las horas de la tarde no afectarán la luminosidad del día, por lo que se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol.

El ocaso se producirá a las 21:42, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre. Los habitantes de A Estrada pueden esperar un día tranquilo y apacible, con un tiempo que invita a salir y disfrutar del entorno. En resumen, el tiempo en A Estrada hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día espléndido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.