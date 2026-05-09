El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 19 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 56% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad considerable de lluvia, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva hasta un 100%. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 7 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar las calles y crear un ambiente húmedo.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, con un 70% de posibilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un alto potencial de lluvia y tormentas en las horas centrales de la tarde. Es un día que invita a disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.