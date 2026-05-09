El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. A primera hora de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 15 grados , proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los habitantes y visitantes de la localidad. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 13 grados a media tarde y bajando a 12 grados por la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 79% por la mañana y aumentando hasta un 89% en la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la jornada sea propicia para actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones del viento, se anticipa que soplará desde el este con una velocidad de 4 a 6 km/h, aumentando ligeramente a 12 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de Cuntis. No se prevén rachas fuertes, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por el municipio. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que es ideal para quienes tienen planes de jardinería o actividades en el campo.

El amanecer se producirá a las 07:19, brindando una hermosa luz matutina que invitará a salir y disfrutar del día. Por la tarde, el ocaso se dará a las 21:42, ofreciendo una larga jornada de luz natural que permitirá aprovechar al máximo las horas del día.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.