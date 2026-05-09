El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un panorama gris que persistirá a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían intensificarse, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 55% y el 92% a lo largo del día. Esto, combinado con la presencia de nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es significativa, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser notables, con estimaciones que indican hasta 9 mm de lluvia en total.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría generar un ambiente algo fresco, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 60% de posibilidad de tormenta en las primeras horas y un 80% durante la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.