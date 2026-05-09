El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado durante las primeras horas, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a medida que avance el día. Esta combinación de condiciones atmosféricas es ideal para actividades al aire libre, ya que la visibilidad será óptima y las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que la máxima alcance los 15 grados alrededor del mediodía, descendiendo gradualmente a 14 grados por la tarde y llegando a los 13 grados en las horas de la noche. Este descenso de temperatura es normal al caer el sol, pero en general, el día se sentirá templado y agradable. Es recomendable que los habitantes de Catoira se vistan en capas, para poder adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad se sitúe en un 69% durante las horas centrales del día, aumentando a un 77% por la tarde y alcanzando un 82% en la noche. Aunque la humedad puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 3 km/h durante la mañana, aumentando a 7 km/h por la tarde. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este y luego al noreste, alcanzando rachas de hasta 19 km/h en la noche. Este viento suave y variable contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que añade un elemento de tranquilidad para aquellos que planean disfrutar de actividades en la naturaleza o en espacios públicos.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir, disfrutar del sol y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.