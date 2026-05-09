El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de los 10 grados, que irán aumentando gradualmente.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este aumento en la humedad, combinado con las condiciones nubosas, sugiere que la posibilidad de precipitaciones es considerable. De hecho, se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo.

Las precipitaciones serán escasas en términos de cantidad, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante destacar que la probabilidad de tormentas también es elevada, alcanzando un 80% en las mismas franjas horarias. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 36 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que podría generar condiciones inestables.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. Las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución, considerando las condiciones climáticas cambiantes. En resumen, el día se presenta como uno de nubes y posibles lluvias, con un ambiente fresco y ventoso, ideal para disfrutar de actividades en interiores o bien prepararse para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.