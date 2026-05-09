El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. Estas nubes, que no se espera que generen precipitaciones, aportan un aspecto visual interesante al paisaje, pero no afectarán las actividades al aire libre que se planeen para el día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 11 y 13 grados . A primera hora de la mañana, se registrará una temperatura de 13 grados, que irá descendiendo gradualmente a medida que avance el día. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto más alto en torno a los 12 grados, y por la tarde, se estabilizará en 11 grados. Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse frescas, especialmente en las horas más tardías.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 74% durante la mañana y un ligero aumento al 75% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 1 y 8 km/h. Durante las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, pero también puede hacer que la sensación de frío se intensifique, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y agradable. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:19, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:40, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas frescas y un viento ligero, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.