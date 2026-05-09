El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente que podría traer algunas sorpresas en forma de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un panorama más gris a medida que avancen las horas. La temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las primeras horas.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 80% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm hacia el mediodía. Sin embargo, la situación podría complicarse con la llegada de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% durante este mismo periodo.

La tarde traerá consigo un aumento en la inestabilidad atmosférica. A partir de las 14:00 horas, el cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia se elevará a un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este tiempo, se anticipan tormentas que podrían dejar precipitaciones más significativas, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca debido a la humedad.

El viento, que soplará principalmente del este y sureste, alcanzará velocidades de hasta 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 17 km/h en la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, con rachas que podrían superar los 30 km/h. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en momentos de calma.

A medida que se acerque la noche, la actividad tormentosa comenzará a disminuir, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas caerán gradualmente, y se espera que la noche sea fresca, con mínimas alrededor de 12 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas aisladas.

En resumen, hoy en Cangas se vivirá un día marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y temperaturas frescas. Es recomendable estar preparado para cambios bruscos en el tiempo y llevar un paraguas si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.