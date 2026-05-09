El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas en Cangas oscilarán entre los 14 y 16 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 16 grados, descendiendo a 15 grados hacia el mediodía y bajando a 14 grados por la tarde. Esta ligera disminución en la temperatura puede hacer que el ambiente se sienta fresco, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera o un abrigo para mayor comodidad, sobre todo en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 73% y el 78% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con el viento. Hacia el mediodía, la humedad alcanzará su punto máximo, lo que podría hacer que el tiempo se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste a una velocidad de entre 6 y 8 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el este, manteniendo su velocidad moderada.

Los momentos más destacados del día incluirán un amanecer a las 07:21 y un ocaso a las 21:42, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. La combinación de nubes altas y la ausencia de precipitaciones brindará un espectáculo visual interesante en el cielo, ideal para quienes disfrutan de la fotografía o simplemente de contemplar el paisaje.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta como un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con una chaqueta a mano para las horas más frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.