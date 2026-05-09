El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y un aumento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, con un aumento en la probabilidad de lluvia escasa, especialmente durante la tarde. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 14:00, donde se prevé una probabilidad de lluvia del 100%. Las cantidades de precipitación serán ligeras, con estimaciones que rondan entre 0.5 y 1 mm, pero podrían ser más intensas en algunos momentos, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el noreste y el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca en comparación con las temperaturas registradas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad durante la tarde y la noche. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevén actividades en la naturaleza.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 18 grados , antes de descender nuevamente al caer la noche. Las temperaturas nocturnas rondarán los 14 grados, con un ambiente húmedo y fresco.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas, lo que sugiere que es mejor planificar actividades en interiores y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.